Comenzó el Verano Deportivo en Villa Clara (+Fotos)

El Parque Vidal de Santa Clara acogió este sábado la Ceremonia de Inauguración del Festival Deportivo Escolar y los V Juegos Deportivos Recreativos Comunitarios, como parte del inicio del "Verano con mi Gente”, en Villa Clara.

Dicho evento se desarrollará hasta el 15 de julio, como cierre del curso escolar deportivo, según declaraciones de Omar Torres, subdirector de Actividades Deportivas del INDER en la provincia.

En la cita, los alumnos atletas de las categorías pioneril, escolar, juvenil, social y discapacitados, competirán en 35 disciplinas, confirmó a la prensa Mariela Fonseca, máxima autoridad deportiva en el Centro del País.

La ocasión resultó propicia para reconocer a las glorias del béisbol cubano, Silvio Montejo, (la bala de Caibarién) y Pedro Jova, campeones mundiales, panamericanos y centroamericanos.

Dicho reconocimiento forma parte del destacado trabajo que realiza la Comisión Municipal de Atención Atletas, encabezada por Maritza Prado Gallardo y con el apoyo incondicional de Raybel Sedano Moreno, Director del INDER en la capital villaclareña.