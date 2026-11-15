Los atletas de velas del municipio de Caibarién Nélido Manso y Octavio Lorenzo, Campeones Mundiales de Snipe en Murcia, España en 1999, Osvaldo Padrón, Sanlay Castro, Reinier Manso y José Antonio Urbay, junto a otros 4 yatistas cubanos, lograron el boleto a la final de la SSL Gold Cup (Copa de Oro) 2026.

Clasifican veleros de Villa Clara a la final de la Copa de Oro

La embarcación cubana Piratas del Caribe conquistó este domingo la última y decisiva regata del grupo clasificatorio I del campeonato panamericano de la clase SSL, disputado en Río de Janeiro, Brasil.

Los antillanos protagonizaron una gran remontada en la jornada dominical, pues llegaron a la última salida en la tercera posición, con saldo de 10 puntos, por detrás de México, que acumulaba 13, y Bermudas, con 12. Pero en la regata de cierre que repartía puntuación doble los cubanos dominaron la regata y sumaron ocho unidades para cerrar con 18 tantos.

Clasifican veleros de Villa Clara a la final de la Copa de Oro



Bermudas terminó segunda en la regata y también alcanzó 18 puntos, mientras México quedó con 17, según reporte de la página de Facebook Cuba Camino a Los Ángeles 2028.

De acuerdo con la Star Sailors League, la tripulación de la Mayor de las Antillas completó la regata final con decisiones tácticas acertadas y una navegación sin errores, demostrando inteligencia habilidades y fuerza colectiva, una combinación que le permitió resolver a su favor la jornada de mayor exigencia.

Clasifican veleros de Villa Clara a la final de la Copa de Oro

66 países iniciaron la fase clasificatoria por áreas geográficas en todo el planeta y solo 40 entrarán en la gran final por la Copa de Oro de la vela crucero, considerado el Campeonato del Mundo de la prueba más importante de la disciplina.



