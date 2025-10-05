Clasifica Cuba al Campeonato Mundial de Béisbol Sub-23 del 2026



El equipo Cuba de Béisbol Sub-23 años, clasificó este sábado al Campeonato Mundial de la categoría Nicaragua 2026, al superar sensacionalmente al elenco de México con marcador final de 5 anotaciones por 4 en 8 entradas, en el último partido que concedía el boleto a la cita del orbe.

Con este triunfo los cubanos también conquistaron la medalla de bronce del torneo panamericano con sede en el estadio Mariano Rivera de Panamá.

Los antillanos tuvieron que darle la vuelta al pizarrón pues los aztecas dominaron el choque hasta el séptimo episodio cuando se produjo la reacción de la novena caribeña con un doblete de Raidel Sánchez con las bases llenas, ante un lanzamiento del relevista José Manuel Soria, para igualar el resultado.

La carrera de la victoria llegó en la octava entrada por fly de sacrificio de Yunieski Remón ante el tirador Fausto Hernández, quien cargó con la derrota.

El diestro Yuniel Batista se acreditó la importante sonrisa en rol de relevista. Por Cuba también subieron al montículo el abridor José Ignacio Bermúdez y el relevista Randy Martínez.

"Estadio: Mariano Rivera"

C H E

CUB 5 9 0

MEX 4 3 1

JG: Yuniel Batista

JP: Fausto Hernández.

En este certamen vistieron el uniforme de la Mayor de las Antillas 4 villaclareños, 3 peloteros y un técnico.

El lanzador zurdo de Manicaragua Darío Sarduy, el torpedero de Cifuentes Christian Rodríguez, ambos con experiencia en el béisbol profesional de Japón y el receptor de Caibarién Yoan Montenegro, además del técnico de Placetas Julio César Álvarez.

En este certamen también clasificaron al Mundial de Béisbol Sub 23 del próximo año en Nicaragua los conjuntos de Puerto Rico y Panamá.



