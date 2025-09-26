Cerrada victoria de Villa Clara ante Santiago de Cuba en 64 Serie Nacional de Béisbol 

El equipo de Villa Clara logró este jueves una cerrada victoria sobre Santiago de Cuba en el tercer choque del cuarto enfrentamiento particular de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El éxito de los Leopardos fue con pizarra mínima de 4 anotaciones por 3, para cortar la racha de 10 triunfos consecutivos de las Avispas, aunque los orientales preservaron la primera posición del certamen con 15 ganados y 3 perdidos.

Para asegurar la sonrisa Ramón More, director de los anaranjados, tuvo que utilizar como lanzador cerrador al capitán y jardinero derecho Mailon Tomás Alonso, ante la labor inefectiva de los relevistas Yeison Fernández y José Carlos Quesada.

En el cierre del noveno, Mailon Tomás Alonso sacó los 2 últimos outs del encuentro, cuando los anfitriones amenazaban con empatar y dejar al campo a los villaclareños con dos corredores en circulación y bate en mano el peligroso Yoelkis Guibert, líder en cuadrangulares con 8.

El derecho de Cifuentes Raidel Alfonso se acreditó su primera victoria en la temporada, al lanzar durante 8 entradas, en las cuales propinó 10 ponches.

Por los Leopardos se destacaron a la ofensiva el jardinero Luis Darío Machado que conectó de 4-2 con par de fletadas para la goma y el mundialista juvenil de 2025 Yoan Águila, de 5-3, con un doble y una carrera impulsada.

Números Finales:

Guillermón Moncada

C H E

VCL 4 11 0

SCU 3 8 2

JG: Raider Alfonso (1-2)

JP: Alberto Bisset (2-1)

JS: Mailon T. Alonso (1ro)

El sábado será el cuarto partido entre Villa Clara y Santiago de Cuba, a las 2 de la tarde, en el estadio "Guillermón Moncada", de la Ciudad Héroe, y con transmisión de la CMHW, en cadena con Radio Revolución.