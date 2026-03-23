Celebran décimo aniversario del Palacio del Ajedrez Guillermito García en Santa Clara

La gran familia del ajedrez en Villa Clara celebró este lunes 23 de marzo, el décimo aniversario de la fundación del Palacio del Juego Ciencia Guillermito García, en la ciudad de Santa Clara.

La celebración incluyó la realización de un torneo de Ajedrez Blitz con la participación de destacados trebejistas del territorio.

El primer lugar correspondió al placeteño Maestro Nacional Reinaldo Alejandro Placencia, quién logró 8 puntos de 9 posibles.

El profesor de la Escuela de Iniciación Deportiva EIDE Héctor Ruiz Pérez, fue escoltado en el podio de premiaciones por la dominicana Melissa Rodríguez y la remediana Lorena Beatriz Montejo Bello.

La Maestra Internacional Melissa Rodríguez también concluyó con 8 unidades y la Maestra FIDE Lorena Montejo, actual reina de la disciplina en la categoría juvenil en Cuba, finalizó con 6,5 rayas, según confirmación del Maestro FIDE Marlon Javier La Villa, profesor de la prestigiosa instalación deportiva.

Los 30 jugadores que protagonizaron este certamen Blitz por el décimo aniversario de la fundación del Palacio del juego ciencia Guillermito García, disfrutaron de una sala que prosigue exhibiendo imágenes de los Comandantes Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, jugando una partida de ajedrez y los cinco grandes maestros villaclareños vivos que tenía la provincia hace una década: Jesús Nogueiras, Yuniesky Quesada, Frank de la Paz, Aramís Álvarez y Sandro Pozo, además de Guillermito García.