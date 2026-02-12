Celebra Díaz-Canel histórica clasificación de Cuba al Mundial Sub-17

«Después de 35 años, Cuba clasificó a un Mundial Sub-17 de fútbol: invictos, líderes del grupo F y con puro corazón. En Qatar 2026, los Leones del Caribe tendrán su tercera participación en estas citas», escribió en mandatario.

De igual modo, Díaz-Canel resaltó la hazaña: «Los héroes tienen 16 años e hicieron lo que parecía imposible», añadió en su post.

La escuadra juvenil cubana alcanzó el boleto mundialista con una actuación impecable, sin derrotas y mostrando entrega en cada partido, según reseñan medios especializados del deporte en Cuba, al tiempo que destacan que con este resultado, el fútbol cubano regresa a la élite internacional en la categoría sub-17, reafirmando el talento emergente de sus jugadores.

De acuerdo con las fuentes especializadas, la participación en Qatar 2026 representa la tercera presencia de Cuba en un Mundial de la categoría, luego de más de tres décadas de ausencia.