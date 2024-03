Calma en la cima de serie beisbolera cubana

Con una fiereza que nos hace recordar la segunda década de este siglo donde se coronaron en tres ocasiones bajo el mando de Roger Machado, los felinos de Dany Miranda han vencido en 12 de sus primeros 14 pleitos para destrozar la mayoría de los pronósticos pre competencia.

Hasta este minuto lideran en el pitcheo con 3.13 carreras limpias permitidas cada nueve entradas, pero sobre todo gracias a sus rescatistas, quienes apenas aceptan 2.09 como promedio en ese mismo trayecto.

Además son segundos en ofensiva (.325 Ave) y aunque son los quintos en fildeo con .972, solo seis carreras han anotado sus contrarios por causa de los errores.

Este jueves saldrán en busca de su tercer éxito ante los Gallos de Sancti Spiritus, un equipo que ha sufrido seis derrotas al hilo y ha resbalado hasta el puesto 12 de la tabla de posiciones.

Por los avileños fue anunciado para lanzar las serpentinas el invicto Luis Alberto Marrero (2-0) y por los del Yayabo lo hará Alex Guerra (1-1).

Los Toros de Camagüey, aunque están abrazados en la segunda plaza con los Industriales de La Habana y los Vegueros de Pinar del Rio, todos con balance de 10-4, también roban titulares por estos días por haber logrado todos sus triunfos de forma consecutiva.

Hoy volverán a salir a la grama del Mártires de Barbados en busca de extender la racha ante unos Alazanes de Granma que exhiben el mayor bateo del torneo (.346 Ave) y la más alta producción de cuadrangulares (23).

La clave para estas victorias continúa siendo el equilibrio que han mostrado en los departamentos más importantes de juego, como declaró a la Agencia Cubana de Noticias su coach de banca Darío Cid.

Los Toros son terceros en ofensiva (.315) y en pitcheo (3.82 pcl) y si tenemos en cuenta solo a los lanzadores abridores son los más efectivos del campeonato con 3.24 carreras limpias permitidas por juego completo.

Para este desafío dependerán en la lomita del estelar zurdo Dariel Góngora, quien tiene foja de 2-0 en esta contienda con solo cuatro anotaciones permitidas en 20.2 entradas de trabajo.

Los caballos orientales utilizarán para conseguir su primer triunfo ante ellos a Yunier Castillo, que aunque acumula dos victorias y una derrota le han fabricado nueve limpias en solo 11 capítulos.

Completarán la jornada los duelos Industriales-Mayabeque (Marcos Ortega vs Albert Valladares), Pinar del Rio-Santiago de Cuba (Mario Valle vs Osvaldo Acuña) y Artemisa-Cienfuegos (Miguel Lahera vs Yadiel Loyola).

Por último chocarán Matanzas-Villa Clara (David Monzón vs Freddy Ariel Álvarez) y Holguín-Guantánamo (Yadir Bornot vs Enyer Fernández).

La serie particular entre La Isla y Las Tunas continúa sin efectuarse ante la imposibilidad de trasladar a los campeones nacionales por roturas en el barco que cubre la travesía.