Blanquea Cienfuegos a Villa Clara en tope de preparaciones 

La victoria desde el montículo correspondió al diestro zurdo-orientado Yadiel Loyola, mientras que Dairiel Morales encajó el fracaso; en tanto a la ofensiva destacaron los paquidermos Erick Acevedo y Yerislandy Moya al conectar imparables oportunos.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Yoandry Moya Vives, director del conjunto cienfueguero, explicó que la nómina acumula varias semanas de intenso entrenamiento en el estadio "5 de Septiembre", concentrándose en potenciar de forma pareja todos los renglones del juego.

El estratega valoró de muy provechoso el intercambio ante los Leopardos, tras constatar que los locales saltaron al terreno con la alineación titular que prevén emplear en la contienda nacional.

Añadió que estos partidos sirven para otorgar oportunidades a los atletas jóvenes que disputan un cupo definitivo, en una etapa donde el pitcheo requerirá mayor esfuerzo tras las bajas sufridas en fechas recientes.

Por su parte, el tercera base de los Elefantes, Erick Acevedo, señaló que desde la conclusión del campeonato anterior evaluó sus deficiencias individuales para perfeccionar la efectividad al bate y la agresividad en el corrido de bases.

Según el calendario oficial fijado por la Comisión Nacional, la edición 65 del clásico beisbolero cubano comenzará el próximo 4 de octubre, con una estructura competitiva organizada en dos zonas e igual número de grupos.