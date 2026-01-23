Béisbol: Sensacional victoria de Villa Clara en segundo juego frente a Las Tunas (+Videos)

Los villaclareños arribaron al noveno episodio con apenas tres imparables, sin embargo compilaron otros cuatro para pisar el home plate en igual número de ocasiones, gracias en gran medida a un doble con las bases llenas de Leonardo Montero que limpió el panorama con tres remolques ante el cerrador Alberto Pablo Civil, a la postre el derrotado.

Para darle mayor dramatismo a una tarde de matices anaranjados, el out de la sentencia cayó con una atrapada espectacular de Yoasnier Pérez, tras lanzarse de manos en el jardín izquierdo, que desató las emociones de los integrantes de la tropa de Ramón Moré, que echaron por tierra todo tipo de pronóstico y viajan hacia el parque Augusto César Sandino, de Santa Clara, con media tarea cumplida.

Antes del desparpajo ofensivo de los visitantes el duelo estuvo definido por el pitcheo, sobre todo por las actuaciones de Eliánder Bravo y Rodolfo Díaz; el zurdo plantó una salida de calidad al recorrer seis entradas de una anotación, tres indiscutibles, par de boletos y un ponche, mientras que Díaz acomodó los otros dos ceros en la lumínica del "Mella" para darle paso a un Civil que perdió la ruta del dominio, pese a retirar por la vía de los strikes a dos oponentes.

Por enésima ocasión los hermanos Alarcón encendieron la chispa para la causa verdirroja; en tanto, Yassel Izaguirre patentizó el hachazo de poder con un cuadrangular de dos carreras y dejar mejores dividendos para una artillería sin la productividad características.

El abridor Randy Cueto también dispuso de buenas sensaciones, sin el respaldo de unos maderos que hasta ese punto del encuentro estaban inmersos en una resaca desde el "pentágono", pero Moré apeló a su bullpen para mantener a raya a los locales y aspirar a una nueva épica de sus muchachos; en definitiva el éxito monticular acabó en la hoja de servicios de Omar David Pérez y el salvamento para Raidel Alfonso.

Con un muestra de entrega hasta el final los Azucareros tomarán la carretera hacia sus predios en medio de un escenario poco imaginado, pero bien merecido y aspiran a conseguir el pitazo de fin de zafra en el Sandino, aunque en frente tienen a los bicampeones defensores, heridos en el orgullo y urgidos de cambiar la dinámica.