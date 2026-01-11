Béisbol: Leopardos mantienen vivo el fuego de la esperanza (+Videos)

La épica continuó sobre la grama del Augusto César Sandino ante un rival ya eliminado, al conseguir la tropa naranja su triunfo 35 de la campaña y colocarse a cinco éxitos de desplazar a los Vegueros de Pinar del Río del octavo puesto de la tabla de posiciones.

Este sábado los caballos orientales abrieron el marcador en el segundo episodio ante los envíos de Osdany Rodríguez, gracias a tres sencillos, uno de ellos impulsador de Daniel Cabrera.

Fue en el sexto capítulo cuando los naranjas organizaron un motín ante el derrotado Sammi Benítez, que hasta ese momento los había azotado sin piedad mientras en el occidente del país los Vegueros se frotaban las manos.

Un trío de carreras le dio una ventaja definitiva a los dirigidos por Ramón Moré, con protagonismo al bate para Leonardo Montero con un hit remolcador, y para Osmán Caruncho, quien disparó un triple que trajo a casa a dos compañeros.

Una entrada después aumentaron la diferencia, luego de un doble del capitán Mailon Tomás Alonso y un imparable de Eliécer Arrechavaleta que lo empujó para el plato.

En el octavo acto continuó la fiesta de los también conocidos como Azucareros. Caruncho, ahora con Luis Miguel González en la lomita, volvió a mover el madero y pegó un inatrapable impulsor, mientras Alonso disparó un tubey y Yoasnier Pérez un sencillo para fletar la séptima de su elenco, ante los envíos del rescatista Mario Edel Carrillo.

Los felinos cerraron su producción en el noveno con un paquete letal de seis carreras, dos de ellas impulsadas por cuadrangular de Pérez, con el inicialista Dairon Espinosa en el box.

Osdany, ayudado por dos jugadas de doble matanza, caminó sin dificultad seis apartados con igual cantidad de ponches propinados, para sumar su quinto éxito de la contienda.

Su sustituto Alain Sánchez, encima de un montículo caliente al regalar tres boletos y aceptar un par de hits, logró colgar dos argollas en la pizarra, Omar Pérez sacó dos outs y Sadoc Acosta debutó retirando al último rival.

Este domingo estos dos equipos se volverán a enfrentar en el mismo escenario, y en caso de vencer otra vez los Leopardos, tendrían que continuar tejiendo su hazaña contra los Toros de Camagüey, bajo la mirada preocupada de los pinareños.