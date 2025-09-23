Balón de Oro 2025: Dembélé y Aitana Bonmatí, los ganadores

Ousmane Dembélé se impuso a Lamine Yamal y fue ganador del Balón de Oro 2025. El francés recogió el premio de las manos de Ronaldinho, un secreto absolutamente guardado hasta el final. «Increíble lo que acaba de pasarme, no tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG», comentó Dembélé visiblemente nervioso.

«Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional, estoy orgulloso de todo lo que he logrado en mi carrera», explicó el atacante del PSG.

Dembélé agradeció al club «quien me vino a buscar en 2023, al presidente, al equipo, que es una familia maravillosa. Me gustaría darle las gracias a todo el personal del PSG, a Luis Enrique, mi padre y sobre todo a los compañeros de equipo».

Por su parte, Aitana Bonmatí se convirtió este lunes en la futbolista más laureada de la historia del Balón de Oro tras conquistar su tercer trofeo e ingresó en el selecto club que forman leyendas del fútbol masculino como Johan Cruyff, Michel Platini o Marco Van Basten, todos con tres Balones de Oro, por debajo de Cristiano Ronaldo (5) y Leo Messi (8). Y además, Aitana lo hizo con el triplete dorado de forma consecutiva, algo que solo consiguieron el francés y el argentino.

La catalana recibió el reconocimiento del mundo del fútbol a una temporada excelente en lo individual, aunque con las espinas colectivas de haber caído en la final de la Champions con el Barça y en la de la Eurocopa con España. Fue tan determinante en ambas competiciones que los técnicos, que son los que eligen a las mejores de los campeonatos, la designaron MVP tanto de la temporada de la Champions League como en el torneo de la Eurocopa disputada en Suiza.

Aitana fue la segunda jugadora de campo que más minutos disputó el curso pasado en el Barça (3.278 minutos), solo por debajo de Pajor (3.394) y de la meta Cata Coll (3.556), la segunda con más partidos (44), junto a Brugts, por debajo de los 45 de Pajor, y también la segunda en titularidades (34), como María León, tras la estela de las 37 de la delantera polaca.

En el apartado goleador, la ‘14’ culé cerró el curso con 15 dianas (12 en Liga y 3 en Champions) y repartió 12 asistencias (6 en Liga, 5 en Champions y una en la Supercopa), con una participación directa en un total de 27 tantos de su equipo.

¿Quiénes fueron los ganadores del Balón de Oro 2025?

Naturalmente en esta gala no solo se otorga el Balón de Oro al mejor futbolista del mundo en cada rama, sino que también se dan varios galardones en distintas categorías que premian lo mejor del balompié en la temporada pasada.

A continuación, te presentamos la lista actualizada con los futbolistas y equipos que recibieron reconocimientos durante la entrega de los premios Balón de Oro 2025: