Avanza programa competitivo en I Olimpiada del Deporte Villaclareño

Omar Torres Salgado, subdirector de Actividades Deportivas en el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) de Villa Clara, informó a la Agencia Cubana de Noticias que ya algunos deportes han concluido su programa, entre ellos el triatlón, la natación artística y el pentatlón moderno.

Hasta el momento, agregó, cada disciplina realizó su premiación de manera independiente, mientras que el próximo sábado 6 de junio, durante la ceremonia de clausura en la plaza del Sandino, se harán las premiaciones generales por agrupaciones deportivas.

Los deportes con pelota —como béisbol 11, béisbol cinco, voleibol y balonmano—, prosiguen su competencia en diferentes sedes, el béisbol 5 se disputa en el recién habilitado terreno de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE), el béisbol en el estadio Augusto César Sandino, mientras que el balonmano y el voleibol se desarrollan en el terreno recién inaugurado de la EIDE provincial Héctor Ruiz Pérez.

Otras disciplinas como el taekwondo, acotó, se realizarán el próximo viernes 5 de junio en la Sala Eduardo García.

Por otra parte, el boxeo comenzó sus combates en el combinado deportivo Osvaldo Socarrás con muy buena afluencia de público y una destacada cantidad de atletas; el ajedrez juega sus eventos en el Palacio del Ajedrez, y el resto de los deportes prosiguen su programa en las diferentes instalaciones deportivas de la provincia, incluyendo la Pista de Atletismo de la Facultad de Cultura Física, el Julio A. Mella y Mártires de Barbados.

En la clausura del sábado, detalló Torres Salgado, se premiará al mejor atleta femenino y masculino por agrupaciones deportivas –coordinación y arte competitivo, resistencia, fuerza rápida, deportes con pelotas y deportes de combate–, así como al mejor deporte por agrupación y a los atletas en situación de discapacidad.

La actual Olimpiada ha incluido también a atletas pioneriles, posibles nuevos ingresos a la EIDE y deportistas discapacitados; mientras la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas participa con su claustro para evaluar los objetivos pedagógicos de cada deporte y se garantiza en cada escenario deportivo una tríada médica para el chequeo de los participantes.

Gonzalo Álamo Álvarez, comisionado provincial de levantamiento de pesas, comentó que esta disciplina estructuró su evento en dos jornadas, desde el 3 de junio, de la manera más sencilla pero eficaz posible; el pesaje de las diferentes divisiones se realiza a partir de las ocho de la mañana y las competencias comienzan a las nueve de forma ininterrumpida hasta las doce o la una de la tarde.

Precisó que en el evento participan varios árbitros de categoría internacional con que cuenta la provincia, así como árbitros y atletas nacionales que, aunque no compiten por lesión o enfermedad, apoyan y realizan diferentes funciones dentro de la competencia, lo que garantiza continuidad y preparación para que en el futuro puedan cumplir funciones como árbitros, profesores de deporte o analistas.

Con 804 atletas (286 féminas y 518 varones), 97 entrenadores, 80 árbitros y 33 especialistas en medicina deportiva, la I Olimpiada del Deporte Villaclareño, que se extiende hasta el próximo 6 de junio, constituye el preámbulo de los Festivales Deportivos Escolares Municipales, que comenzarán el 28 de junio y finalizarán el 15 de julio enmarcados en los barrios y comunidades según el plan de verano.