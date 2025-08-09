Autoridades desean éxitos a cubanos en Panamericanos Junior

Que cada gota de sudor y cada sacrificio fuera de entrenamiento se transformen en gloria, manifestó el jefe de Estado en la red social X, como un anhelo para los 231 atletas que representan a Cuba en la cita deportiva.

Que cada gota de sudor y cada sacrificio fuera de entrenamiento se transformen en gloria. Es mi deseo para los 231 atletas que nos representan en los II Juegos Panamericanos Júnior 2025.



¡Lleven a la fiesta multideportiva más joven del continente la pasión y la fuerza de #Cuba! pic.twitter.com/WVkGLPxRnq — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 9, 2025

Con el objetivo de mejorar el quinto lugar por países conseguido en la primera edición del certamen (Cali-Valle del Cauca 2021), la delegación cubana competirá desde este sábado en 28 disciplinas.

¡Lleven a la fiesta multideportiva más joven del continente la pasión y la fuerza de Cuba!, escribió Díaz-Canel en su mensaje a los jóvenes atletas.

Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, también auguró éxitos a los integrantes de la delegación cubana a los juegos de Asunción 2025, que culminarán el próximo 23 de agosto.

Ustedes, en cada jornada deportiva, defenderán la gloria del deporte cubano, señaló el también presidente del Consejo de Estado.

Cuba competirá en judo, remo, vela, atletismo, luchas, canotaje, voleibol de sala y playa, clavados, tiro, gimnasia rítmica, tiro con arco, balonmano, natación artística, triatlón, tenis de mesa, patinaje artístico y de carrera, taekwondo, tenis de campo, esgrima, pesas, natación, ciclismo de ruta, pista y MTB y bádminton.

De acuerdo con las previsiones de especialistas, atendiendo al estudio de contrarios, las mayores posibilidades en el aporte de medallas, incluso de oro, aparecen en el atletismo, judo, canotaje, remo pesas y lucha.