Asegura canoísta cubana Yarisleidis Cirilo boleto a las semifinales en el Campeonato Mundial de Canotaje Sprint 2026

La única representante de Cuba en la cita polaca dominó la distancia con un registro de 49,04 segundos, sacándole más de un segundo y medio a su más cercana perseguidora, la china Changwen Shuai (50,58 s).

El tercer puesto de la serie correspondió a la portuguesa Beatriz Fernandes (50,78 s), en un apartado en el cual avanzaron sin sobresaltos las seis primeras embarcaciones a la siguiente ronda.

El desempeño de Cirilo reflejó la excelente forma física con la que encaró el certamen, tras su reciente cosecha de tres títulos dorados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Desde los primeros 50 metros, la antillana impuso una paletada fluida y profunda que le permitió administrar la ventaja sin necesidad de desgastarse al máximo en el tramo final.

Con este solvente estreno, la canoísta de la Isla disfrutará de una jornada de descanso programada para este viernes 28 de agosto, pausas que el cuerpo técnico aprovechará para afinar detalles de cara a la batalla decisiva del fin de semana.

El verdadero examen de fuego para la guantanamera llegará este sábado, 29 de agosto, a las 3:45 a.m. (hora de Cuba), cuando tome la largada en la primera semifinal del C-1 a 200 metros.

El organigrama reservó un cruce exigente en esta instancia, pues la cubana compartirá pista con la estadounidense Nevin Harrison, monarca olímpica de Tokio 2020 y subtitular en París.

En la nómina de oponentes también destacan figuras de la talla de la polaca Dorota Borowska, la italiana Olympia Della Giustina, la moldava Maria Olarasu, y la experimentada Alena Nazdrova.

Las tres primeras canoas avanzarán a la gran Final A, para discutir los metales del orbe, mientras que las ubicadas entre el cuarto y el sexto escaño deberán conformarse con disputar la Final B, de consolación.