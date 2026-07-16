Argentina jugará la final del Mundial 2026 ante España

La selección de Argentina venció 2-1 a Inglaterra con una remontada en los minutos finales en el Mercedes-Benz Stadium. Con este resultado, el conjunto sudamericano avanza a la final de la Copa del Mundo 2026, donde defenderá su título mundial ante España en Nueva Jersey.

La primera mitad culminó con una paridad sin goles. Ambos equipos priorizaron el orden táctico y minimizaron los riesgos, lo que resultó en un juego cerrado y con escasas ocasiones en las áreas. El tramo inicial se caracterizó por el roce físico en el medio campo, dejando como saldo dos jugadores amonestados: el defensor argentino Lisandro Martínez y el mediocampista inglés Elliot Anderson.

En la etapa complementaria, Inglaterra tomó la ventaja en el marcador al minuto 55. Tras una jugada colectiva, Morgan Rogers envió un centro al área desde el sector derecho; el atacante Anthony Gordon le ganó la espalda al lateral Nahuel Molina y definió de primera intención para batir al guardameta Emiliano Martínez.

Remontada argentina en los minutos finales

La respuesta albiceleste llegó al minuto 86. Enzo Fernández recibió un pase de Lionel Messi, se acomodó y ejecutó un remate desde fuera del área que ingresó por el lado izquierdo de la red, superando la estirada del portero Jordan Pickford para igualar las acciones.

Cuando el partido parecía destinado a la prórroga, Argentina concretó la victoria al minuto 92. Lionel Messi inició una jugada por la banda derecha y, pese a tener la marca de dos defensores encima, logró ejecutar un centro preciso al centro del área. El delantero Lautaro Martínez anticipó a la defensa y conectó un remate de cabeza para establecer el 2-1 definitivo.

Tercera final en doce años

Con este resultado, la selección argentina disputará su tercera final en los últimos cuatro mundiales. Este registro histórico incluye el partido por el título de Brasil 2014, donde cayó en la prórroga por 1-0 ante Alemania, y la edición de Qatar 2022, donde se coronó campeona tras imponerse en la tanda de penales ante Francia.

El equipo buscará defender su título frente a la selección de España el próximo 19 de julio. El encuentro decisivo se llevará a cabo en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.