Alain, el elegido para la arrancada de los Leopardos

Si no hay cambios de última hora —una frase que suelo repetir, porque ya las variaciones de fecha en nuestro béisbol no me asombran—, para el próximo domingo 4 de octubre está prevista la inauguración de la 65 Serie Nacional de Béisbol.

A los Leopardos de Villa Clara, ubicados en el grupo B de la zona occidental, les corresponde arrancar el certamen frente a los Huracanes de Mayabeque, a la 1:30 p. m., en el estadio Nelson Fernández, donde ambos elencos rivalizarán en cuatro ocasiones hasta el miércoles 7 de octubre.

Para el importante partido inicial, Ramón Virgilio Moré Flaqué ratificó el miércoles 30 de septiembre, después del abanderamiento del equipo, que el derecho Alain Sánchez Machado será el encargado de escalar la lomita en busca de la primera sonrisa villaclareña.

El cifuentense, quinto serpentinero más ganador en la historia del conjunto, con balance de 105 victorias y 75 fracasos, se convertirá en el primer lanzador de la provincia que actúa en 21 campeonatos nacionales.

Convocado a las filas de los Industriales —campeones de la 4.a Liga Élite—, con los cuales tuvo balance positivo de 3 y 1, nos parece correcta la decisión de entregarle la pelota al miembro del equipo cubano al Clásico Mundial de 2017 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

Alain exhibe saldo favorable de seis ganados y dos perdidos contra los Huracanes en series nacionales, aunque en la pasada contienda resbaló, después de haber eslabonado una seguidilla de cuatro triunfos desde la 55 versión.

En los siguientes desafíos, sujeto a posibles cambios, deben encaramarse en la colina de los martirios Raidel Alfonso Martínez, José Carlos Quesada Darias y Rubén Ortega Ramos,

¿Cómo juegan entre sí Leopardos y Huracanes?

Desde que se vieron las caras por primera vez en un duelo en el que los villaclareños salieron exitosos, diez carreras a siete, con el relevista Yoandri Ruiz en el box, el 24 de enero de 2012, Leopardos y Huracanes han topado en 55 oportunidades.

La balanza se inclina favorable a la manada de Ramón Moré, que aventaja a sus adversarios de turno, 32 a 23; sin embargo, en las cinco últimas campañas, los mayabaquenses han salido mejor parados, 15 a 10.

En el anterior certamen los pentacampeones aventajaron a sus contrincantes, 3 a 2.