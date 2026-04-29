Ajustes finales y calendario confirmado para la Liga Élite

El encuentro, conducido por autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) y la Federación Cubana de Béisbol, se desarrolló de forma virtual con la participación de las provincias involucradas, en continuidad con el seguimiento a las inspecciones previas realizadas en cada sede.

Entre los aspectos abordados destacaron la validación definitiva de las nóminas, la precisión de los aseguramientos logísticos y la ratificación del calendario competitivo, que incluye a seis selecciones protagonistas de la más reciente Serie Nacional.

En el apartado técnico, se confirmó la incorporación de Eduardo Cárdenas al frente del equipo de Matanzas, en sustitución temporal de Armando Ferrer, quien continúa en proceso de recuperación médica con vistas a un eventual regreso en futuras campañas.

El certamen arrancará este sábado con tres enfrentamientos simultáneos: Industriales recibirá a Artemisa en el Latinoamericano, Matanzas hará lo propio ante Mayabeque en el Victoria de Girón, mientras Holguín y Las Tunas se medirán en el Julio Antonio Mella.

La estructura del torneo contempla una etapa clasificatoria de 40 partidos por conjunto, distribuida en subseries de cuatro juegos, antes de dar paso a las semifinales y la final, ambas pactadas al mejor de siete desafíos. La conclusión está prevista para el próximo 10 de julio.

Con esta edición, las autoridades deportivas buscan sostener el nivel competitivo del béisbol cubano, en un contexto marcado por limitaciones materiales, apostando por concentrar talento y elevar la calidad del espectáculo.