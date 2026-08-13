Actualizan preselección de béisbol de Villa Clara para la 65 Serie Nacional de la pelota cubana

La preselección de los Leopardos de Villa Clara para la sexagésimo quinta Serie Nacional de Béisbol, fue actualizada esta semana, según confirmó a CMHW Ramón Moré, director del elenco anaranjado.
Trascendió que se incorporan a los entrenamientos los lanzadores derechos Javier Mirabal, de Placetas, y Jorge Luis Braña, de Caibarién.
En el caso de Javier Mirabal, estuvo incursionando en el béisbol de México y Jorge Luis Braña, participó en las últimas contiendas beisboleras nacionales con los gallos de Santi Spíritus.
También llegan a Villa Clara los jugadores de cuadro Víctor Miguel Alarcón, de Granma, y Maikel Borrel, de Cienfuegos.
En el conglomerado villaclareño sobresalen los atletas contratados en la Liga Japonesa, los infilder de Cifuentes Cristhian Rodríguez y Jonathan Moreno y el zurdo de Manicaragua Darío Sarduy, además de los derechos activos en la Serie A Plata de la Liga Italiana, Randy Cueto, de Taguayabón, en Camajuaní y Osdany Rodríguez, de Santa Clara.
Igualmente destacan los jugadores que participaron como refuerzos en la cuarta Liga Élite, el receptor santaclareño Leonardo Montero y el jardinero Osman Caruncho, además de los lanzadores Alain Sánchez y Raydel Alfonso, ambos de Cifuentes, Omar David Pérez, de Sagua La Grande y José Carlos Quesada, de Placetas.
En la relación aparecen igualmente atletas con una destacada trayectoria en las categorías inferiores como el inicialista Yoan Águila y el lanzador Diosdeny Penton, así como los mellizos jardineros de Sagua La Grande Anthony y Adrián Rangel.
Receptores:
Leonardo Montero - Santa Clara
Yoan Montenegro - Caibarién
Jonathan Acosta - Santa Clara
José Gómez - Santa Clara
Yerlandis Damas - Placetas
Goar Daniel Pérez - Santa Clara
Jugadores de cuadro:
Cristian Rodríguez - Cifuentes
Jonathan Moreno - Cifuentes
Elicel Arrechavaleta - Corralillo
Ariel Díaz - Santa Clara
Cristian Cuellar - Caibarién
Enmaniel Sañudo - Caibarién
Yoan Águila - Santa Clara
Douglas Córdova - Santa Clara
Maikel Borrel - Cienfuegos
Víctor Miguel Alarcón - Granma
Elio Álvarez - Santa Clara
Ronaldo Pérez - Remedios
Jardineros:
Osman Caruncho - Santa Clara
Marlon Tomás Alonso - Santa Clara
Luis Darío Machado - Santa Clara
Cristian Moré - Santa Clara
Víctor Bosh - Caibarién
Eduardo Suárez - Santa Clara
Yosvier Pérez - Santa Clara
Anthony Rangel - Sagua la Grande
Adrián Rangel - Sagua la Grande
Lanzadores:
Randa Cueto - Camajuaní
Osdany Rodríguez - Santa Clara
Darío Sarduy - Manicaragua
Cristian Rojas - Remedios
Alain Sánchez - Cifuentes
José Carlos Quesada - Placetas
Omar David Pérez - Sagua la Grande
Raidel Alfonso - Cifuentes
Rubén Ortega - Santo Domingo
Dairon Casanova - Placetas
Maikel Pérez - Santa Clara
Adrián Rodríguez - Ranchuelo
Lenier Abreu - Encrucijada
Yaniel Lorenzo Quintana - Santa Clara
Ernesto Mederos - Cifuentes.
Diosdeny Pentón - Quemado de Güines
Kevin García - Santa Clara
Michel de Jesús Andrade - Santa Clara
José Ernesto Pérez- Santa Clara
Ernesto Corder - Placetas
Dairiel Morales - Camajuaní