Actualizan preselección de béisbol de Villa Clara para la 65 Serie Nacional de la pelota cubana

La preselección de los Leopardos de Villa Clara para la sexagésimo quinta Serie Nacional de Béisbol, fue actualizada esta semana, según confirmó a CMHW Ramón Moré, director del elenco anaranjado.



Trascendió que se incorporan a los entrenamientos los lanzadores derechos Javier Mirabal, de Placetas, y Jorge Luis Braña, de Caibarién.



En el caso de Javier Mirabal, estuvo incursionando en el béisbol de México y Jorge Luis Braña, participó en las últimas contiendas beisboleras nacionales con los gallos de Santi Spíritus.



También llegan a Villa Clara los jugadores de cuadro Víctor Miguel Alarcón, de Granma, y Maikel Borrel, de Cienfuegos.



En el conglomerado villaclareño sobresalen los atletas contratados en la Liga Japonesa, los infilder de Cifuentes Cristhian Rodríguez y Jonathan Moreno y el zurdo de Manicaragua Darío Sarduy, además de los derechos activos en la Serie A Plata de la Liga Italiana, Randy Cueto, de Taguayabón, en Camajuaní y Osdany Rodríguez, de Santa Clara.



Igualmente destacan los jugadores que participaron como refuerzos en la cuarta Liga Élite, el receptor santaclareño Leonardo Montero y el jardinero Osman Caruncho, además de los lanzadores Alain Sánchez y Raydel Alfonso, ambos de Cifuentes, Omar David Pérez, de Sagua La Grande y José Carlos Quesada, de Placetas.



En la relación aparecen igualmente atletas con una destacada trayectoria en las categorías inferiores como el inicialista Yoan Águila y el lanzador Diosdeny Penton, así como los mellizos jardineros de Sagua La Grande Anthony y Adrián Rangel.



Receptores:

Leonardo Montero - Santa Clara

Yoan Montenegro - Caibarién

Jonathan Acosta - Santa Clara

José Gómez - Santa Clara

Yerlandis Damas - Placetas

Goar Daniel Pérez - Santa Clara



Jugadores de cuadro:

Cristian Rodríguez - Cifuentes

Jonathan Moreno - Cifuentes

Elicel Arrechavaleta - Corralillo

Ariel Díaz - Santa Clara

Cristian Cuellar - Caibarién

Enmaniel Sañudo - Caibarién

Yoan Águila - Santa Clara

Douglas Córdova - Santa Clara

Maikel Borrel - Cienfuegos

Víctor Miguel Alarcón - Granma

Elio Álvarez - Santa Clara

Ronaldo Pérez - Remedios



Jardineros:

Osman Caruncho - Santa Clara

Marlon Tomás Alonso - Santa Clara

Luis Darío Machado - Santa Clara

Cristian Moré - Santa Clara

Víctor Bosh - Caibarién

Eduardo Suárez - Santa Clara

Yosvier Pérez - Santa Clara

Anthony Rangel - Sagua la Grande

Adrián Rangel - Sagua la Grande



Lanzadores:

Randa Cueto - Camajuaní

Osdany Rodríguez - Santa Clara

Darío Sarduy - Manicaragua

Cristian Rojas - Remedios

Alain Sánchez - Cifuentes

José Carlos Quesada - Placetas

Omar David Pérez - Sagua la Grande

Raidel Alfonso - Cifuentes

Rubén Ortega - Santo Domingo

Dairon Casanova - Placetas

Maikel Pérez - Santa Clara

Adrián Rodríguez - Ranchuelo

Lenier Abreu - Encrucijada

Yaniel Lorenzo Quintana - Santa Clara

Ernesto Mederos - Cifuentes.

Diosdeny Pentón - Quemado de Güines

Kevin García - Santa Clara

Michel de Jesús Andrade - Santa Clara

José Ernesto Pérez- Santa Clara

Ernesto Corder - Placetas

Dairiel Morales - Camajuaní