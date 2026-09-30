Abanderan equipo Villa Clara de béisbol para la 65 Serie Nacional de Béisbol (+Audio)

El equipo Villa Clara de Béisbol recibió este miércoles la bandera de combate que los acompañará en la Sexagésimo Quinta Serie Nacional desde el domingo 4 de octubre.

Las glorias del deporte cubano Maritza Prado, José Ramón Riscart y Andy Zamora, entregaron el estandarte anaranjado a las compañeras Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidenta del Consejo de Defensa Provincial y a Milaxy Yanet Sánchez Armas, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y vicepresidenta del Consejo de Defensa.

Las máximas autoridades villaclareñas depositaron la insignia provincial en manos del capitán Mailon Tomás Alonso, quien estuvo escoltado por el lanzador Alain Sánchez y el receptor Leonardo Montero. Este último dio lectura al compromiso de los atletas.

La ceremonia de abanderamiento de los Leopardos Azucareros incluyó la firma del codigo de ética de los atletas donde ratificaron que competirán con disciplina, respeto y lealtad en busca de dejar en alto el nombre de una de las provincias más arraigadas a la tradición beisbolera en nuestro país.

Al dirigiese a los peloteros y entrenadores Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidenta del Consejo de Defensa Provincial en lares villaclareños exhortó a los atletas a mantenerse comprometidos con su pueblo a pesar de la difícil situación que enfrenta el pais.

La ceremonia de abanderamiento de los Leopardos Azucareros de Villa Clara para la Sexagésimo Quinta Serie Nacional de Béisbol, concluyó con el homenaje a Doña Martha Abreu de Estévez.

El jardinero Osman Caruncho y el lanzador Omar David Pérez, integrantes de la preselección cubana de la categoría sub 23 años, depositaron una ofrenda floral en el monumento erigido a la benefactora santaclareña en el Parque Vidal.