CMHW
Zaida del Río, invitada al espacio "La hora de la verdad", en el Museo de Artes Decorativas. 
Fotos de la autora

Zaida del Río, en "La hora de la verdad"

Leonor Esther Martínez

Martes, 10 Marzo 2026 08:47

«Mientras haya personas en el mundo cuidando la belleza de este país, estamos a salvo», dijo el escritor Arístides Vega Chapú al concluir este lunes su conversación amena y cargada de sentimientos con Zaida del Río, invitada al espacio "La hora de la verdad", en el Museo de Artes Decorativas. 

«Hay que reverenciarla por su sencillez y humanidad», expresó como amigo y admirador, «por su vasta obra pictórica y poética, como ceramista y aliada al diseño textil, a la que ha puesto su voz para interpretar auténtica música cubana. A la remediana Hija ilustre y villaclareña orgullosa».

Zaida recordó los inicios de su carrera, que fue llevando a la par de la crianza de su hijo Cristian, sus vicisitudes y logros, los buenos amigos que la apoyaron. De su camino al crecimiento artístico y  experiencias humanas, de sus estancias  enriquecedoras por el mundo. 

«Todas las personas que conozco y con las que he interactuado son importantes para mí. Todas pueden hacer la novela de su vida», dijo con la sinceridad que caracteriza a la Premio Nacional de Artes Plásticas, que compartió este lunes un rato de emociones y sinceridad absoluta con un público agradecido que disfrutó "La hora de la verdad ", a la manera única de Arístides Vega Chapú. 

También hubo buena música y aplausos para el naciente proyecto Iwá Pelé, del que hablaremos en un próximo reporte.