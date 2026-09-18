Voz de escritores y artistas cubanos en Consejo de Derechos Humanos

Marta Bonet de la Cruz, presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), intervino en la jornada de cierre del punto 3 de la agenda, el cual evaluó la promoción y protección de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y los vinculados al desarrollo.

Ante un plenario compuesto por diplomáticos, expertos y representantes de organizaciones de todo el mundo, Bonet de la Cruz habló de los efectos negativos que, en todos los ámbitos, y especialmente en el de la cultura y la creación artística, ocasiona el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, así como las medidas coercitivas unilaterales de la potencia mundial contra la pequeña isla caribeña.

Por su importancia, compartimos íntegramente las palabras de la intelectual y directiva ante el CDDHH y la comunidad internacional:

"Señor presidente:

"Represento a una organización de la sociedad civil cubana que agrupa a cerca de ocho mil escritores y artistas de diversas generaciones y estilos en torno al libre ejercicio de la creación. Reunidos en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, somos abanderados de un arte de vanguardia, enraizado en las tradiciones populares, la herencia artística que nos fue legada y en diálogo permanente con la obra de colegas de todo el mundo.

"Cuba enfrenta un duro cerco económico y financiero por parte del gobierno de los Estados Unidos que acaba de ser evaluado como la principal causa de sufrimiento de nuestro pueblo por el CDDHH y la Relatora Especial sobre Medidas Coercitivas Unilaterales.

"El arte, la literatura, el patrimonio cubano y nuestros creadores, también sufren severas consecuencias que afectan la creación y la enseñanza artística de carácter gratuito, la programación cultural, la preservación del legado patrimonial y el diálogo fluido con los colegas de todo el mundo. Se nos niega el derecho a sostener intercambios culturales y académicos con los estadounidenses. Y se nos impide desarrollar con naturalidad nuestra industria artística.

"El acceso a la educación universal y gratuita y a la cultura, son derechos de los cuales ha disfrutado nuestro pueblo desde el triunfo revolucionario de 1959. La cultura debe seguir siendo un patrimonio del pueblo. El bloqueo y el cerco energético a que nos somete el gobierno estadounidense debe cesar. El arte y la literatura cubanas, reconocidos internacionalmente, y nuestros artistas, tienen también tanto derecho a la libertad de creación como a la vida".