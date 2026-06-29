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Anuncian dos momentos esenciales para la literatura en Santa Clara
Foto: Archivo / Tomada del blog Verbiclara

Villa Clara tendrá en agosto su Feria del Libro

Leonor Esther Martínez

Lunes, 29 Junio 2026 18:49

Ya se organiza en Santa Clara la Feria del Libro 2026, que se realizará del 28 al 30 de agosto dando fin a las actividades culturales del verano, dijo a la radio Miguel Ángel Tamayo Alba, director del Centro Provincial del Libro y la Literatura. 

La cita será dedicada este año al poeta, narrador y ensayista Alberto Rodríguez Copa, nacido en Palma Soriano y radicado en Encrucijada donde se asegura «halló su nido literario». El profesor de Español y Literatura, quien prefiere escribir para niños y jóvenes, es miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Entre sus títulos —publicados y premiados— citemos Quizás, La vida en un sombrero, El gato sin botas y Para un caballito blanco.

Con él habrá oportunidad de conversar, pues durante la Feria sesionarán los programas Principal (con autores invitados), Literario, Juvenil, de Extensión y la Sala René Batista, entre otros espacios especializados. 

Precisó Tamayo Alba que las editoriales Capiro y Sed de Belleza presentarán novedades a los lectores, además de los títulos que lleguen, fundamentalmente de la colección Biblioteca del Pueblo.

Pero antes de la Feria en agosto, sucederán las actividades del Premio Fundación de la ciudad de Santa Clara los días 13, 14 y 15 de julio, uno de los más  preciados regalos a Santa Clara en su cumpleaños 337.