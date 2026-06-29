Villa Clara tendrá en agosto su Feria del Libro

La cita será dedicada este año al poeta, narrador y ensayista Alberto Rodríguez Copa, nacido en Palma Soriano y radicado en Encrucijada donde se asegura «halló su nido literario». El profesor de Español y Literatura, quien prefiere escribir para niños y jóvenes, es miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Entre sus títulos —publicados y premiados— citemos Quizás, La vida en un sombrero, El gato sin botas y Para un caballito blanco.

Con él habrá oportunidad de conversar, pues durante la Feria sesionarán los programas Principal (con autores invitados), Literario, Juvenil, de Extensión y la Sala René Batista, entre otros espacios especializados.

Precisó Tamayo Alba que las editoriales Capiro y Sed de Belleza presentarán novedades a los lectores, además de los títulos que lleguen, fundamentalmente de la colección Biblioteca del Pueblo.

Pero antes de la Feria en agosto, sucederán las actividades del Premio Fundación de la ciudad de Santa Clara los días 13, 14 y 15 de julio, uno de los más preciados regalos a Santa Clara en su cumpleaños 337.