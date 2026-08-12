Villa Clara conmemora centenario de Fidel con amplio programa cultural 

Las propuestas, diseñadas para todas las edades, se iniciarán a las 10:00 a. m. en el parque Leoncio Vidal, de Santa Clara, con una actividad infantil que incluirá el cierre del Taller de Verano de Danza y Ballet.

También habrá presentaciones de estudiantes del Centro Provincial de la Enseñanza Artística y el grupo folclórico Oshé nueva generación, así como actuaciones del Guiñol de Santa Clara y el movimiento de artistas aficionados de la casa de cultura local.

Paralelamente, a las 10:00 a. m., el Museo de Artes Decorativas acogerá la inauguración de la exposición “Fidel”.

Continuará la jornada a las 11:00 a. m. en la galería de la Casa de Cultura Juan Marinello, de Santa Clara, con la presentación del libro “Con Fidel la villa fue más clara”, del periodista y escritor José Antonio Fulgueiras, y la premiación del concurso infantil de la plástica “Fidel en mi corazón”, cuyas obras galardonadas conformarán una exposición.

La tarde estará marcada por nuevas inauguraciones de exposiciones: a las 2:00 p. m. la galería del Fondo Cubano de Bienes Culturales, ubicada en la calle Luis Estévez, abrirá sus puertas a la muestra “Órbita” en homenaje al Comandante en Jefe.

A las 4:00 p. m., la Galería Provincial exhibirá “Fidel y el Humor Gráfico” del artista Pedro Méndez.

La música también será protagonista con el concierto “Yo soy Fidel”, a las 4:00 p.m. en el parque Vidal, frente al Hotel Santa Clara Libre.

Asimismo, la jornada culminará a las 6:00 p. m. en la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí con la conmemoración de los 100 años de la fundación de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara, que contará con la dirección invitada de Marcos Antonio Prades y la participación del clarinetista Alejandro Yera como solista.

Este variado programa cultural rinde tributo a la figura de Fidel Castro y su legado a la cultura en el contexto de su centenario.