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"Todo para los niños", creativa propuesta artesanal en Santa Clara

"Todo para los niños", creativa propuesta artesanal en Santa Clara

Leonor Esther Martínez

Miércoles, 10 Junio 2026 20:56

"Todo para los niños" es el salón inaugurado este miércoles en la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas; un evento que realza la creatividad de 17 artistas y sobre todo.

«Celebra la imaginación, la alegría y la inocencia de los niños representan en nuestras vidas», dijo María Angélica Abarca, integrante del Comité organizador de la cita anual."Todo para los niños", creativa propuesta artesanal en Santa Clara

Se advierten calidad y limpieza en las obras expuestas; muchas de ellas resultan de los cursos impartidos en la Asociación y este año destaca la participación de un joven creador del Proyecto Cáritas.

La especialista Maida García Mena resaltó que no sólo es una oportunidad de mostrar el talento local; también abre puertas a posibles miembros de la ACAA.

Los niños que integran el Proyecto de confecciones textiles de las diseñadoras María Angélica y Yudima Torres, regalaron una simpática pasarela con modelos en Telarte.

Muñequería y otras creaciones sorprenden por la fantasía y exquisitez en su presentación; son 33 piezas de 17 artesanos en el Salón "Todo para los niños", en su sede del Boulevard santaclareño. 