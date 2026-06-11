"Todo para los niños", creativa propuesta artesanal en Santa Clara

«Celebra la imaginación, la alegría y la inocencia de los niños representan en nuestras vidas», dijo María Angélica Abarca, integrante del Comité organizador de la cita anual.

Se advierten calidad y limpieza en las obras expuestas; muchas de ellas resultan de los cursos impartidos en la Asociación y este año destaca la participación de un joven creador del Proyecto Cáritas.

La especialista Maida García Mena resaltó que no sólo es una oportunidad de mostrar el talento local; también abre puertas a posibles miembros de la ACAA.

Los niños que integran el Proyecto de confecciones textiles de las diseñadoras María Angélica y Yudima Torres, regalaron una simpática pasarela con modelos en Telarte.

Muñequería y otras creaciones sorprenden por la fantasía y exquisitez en su presentación; son 33 piezas de 17 artesanos en el Salón "Todo para los niños", en su sede del Boulevard santaclareño.