Timbalaye 2026 en Santa Clara

El jueves 27 de agosto durante la mañana, en el Centro de Promoción Cultural Latinoamericano de Santa Clara, se realizará un intercambio entre portadores de la tradición, investigadores, artistas y público interesado en conocer más sobre el Cimarronaje y su legado, según voces autorizadas por su dedicación al tema.

El número 71 de la Revista "Signos", que lo aborda, será presentado por su Director, Alejandro Batista López, y proyectarán un documental sobre la rumba, obra del Cine Club Cubanacán comentada por su Presidente, Rolando Rodríguez Esperanza.

Como cierre, para un panel teórico- práctico se unirán representantes de la Asociación Yoruba, profesores de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, investigadores y bailarines de la Compañía folklórica "Oche' ".

Timbalaye 2026 por la ruta de la rumba: un evento que resalta el legado africano en Cuba y su proceso de transformación como práctica cultural viva, tendrá su capítulo santaclareño en la mañana del jueves 27 de agosto en el Centro de Promoción Cultural Latinoamericano y a las 5, en el Parque Las Arcadas", Tarde de la rumba, con Awó Aché.