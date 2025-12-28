Tarde de Concierto: junto a la voz de Vionaika Martínez armonizarán el Trío Palabras, Raptus Ensemble y la Orquesta Sinfónica

«El lugar es hermoso, porque tendrá como fondo esa edificación preciosa que es la Biblioteca provincial Martí, simbólica institución de la ciudad», dijo a la radio el Director invitado Emanuel Pasqualín.

Agregó que «es música interior, de un estilo diferente para mí. Trabajar con Vionaika, quien tiene una voz inmaculada, afinación precisa y el color de su voz perfecto para interpretar ese repertorio elegido es una gran oportunidad».

Las canciones de autores cubanos tienen el sello de la arreglista Niuris Moreno, añadió Alejandro Yera, Director de "Raptus": «Yo creo que va a ser una buena hora en excelente lugar para que sea agradable la combinación de estilos», precisó.

Vionaika ha tenido muy buenas experiencias con el acompañamiento de Raptus Ensemble, cuyos músicos integran a su vez la Orquesta Sinfónica de Villa Clara.

Y esta vez se les unirán a la tarde de concierto con aires de trova las muchachas del Trío "Palabras".