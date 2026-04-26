Sucursal Artex Villa Clara celebra 34 abriles (+Audio)

Justamente este 26 de abril, hace 34 años, se creó la Sucursal villaclareña de Artex, con dependencias en varios municipios. Durante mucho tiempo fueron preferidos los disímiles productos de la colección Arte en casa que brindaban en sus tiendas. Vendían instrumentos musicales, libros de Ediciones Unión y discos de Bis Music.

Pero, ¿cómo trabaja Artex en estos tiempos de carencias, según la misión cultural con la cual surgió?

«Reinventándonos y decididos a ofrecer un buen servicio, tanto en la red de tiendas, como en los centros culturales y la Agencia de Turismo cultural Paradiso», dijo a la radio Jorge Luis Santana Porto, gerente general de Artex Villa Clara hace 20 años.

En su explicación agradeció el ambiente de colaboración que se ha establecido entre los trabajadores de las dependencias y los trabajadores por cuenta propia, los Proyectos de desarrollo local, quienes han llegado con sus ofertas de café, calzado, prendas de vestir, vinos, dulces, artículos de escritorio en amplia gama que ofertan en las tiendas, y destaca la gastronomía que ofrecen en los centros culturales como complemento para los espectáculos.

De la vitalidad de las dependencias de Artex dan fe los recientes reconocimientos nacionales a la Agencia de Turismo cultural Paradiso, al caibarienense Bar Corona y el placeteño Centro Cultural Chaflán.

Recordó el excelente vínculo de Artex con artistas y escritores, y mencionó el acierto del proyecto Sigfredo Ariel en la Librería "Delfín Sen Cedré", del boulevard santaclareño, también reconocida por la dedicación y logros de sus trabajadores.

«Por su empeño y entrega es que sostenemos la unidad del amplio colectivo villaclareño y sus resultados destacados; por ellos me he mantenido dos décadas en la dirección de una empresa que aún en tiempos difíciles apuesta por la deferencia en el trato a los clientes y la promoción de la cultura cubana», precisó.