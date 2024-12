Solamente una vez

La encabeza un lienzo de gran formato, una crónica de la Cuba actual firmado por el artista José Luis Colina con el título "Just this once" y marcado por su preferido hiperrealismo intertextual.

En la sala también pueden apreciarse obras de 4 artistas que integran inicialmente el proyecto "Paladines" y fueron los referentes pictóricos para Colina en su niñez: Enrique Toledo, Juan Ramón Valdés (Yiky), Amilkar Chacón, e inserta al joven Alejandro Albelay.

Dijo su director santaclareño, que desde el 2023 se reinsertó en el panorama de las Artes Visuales cubana, que el proyecto tiene como basamento la convicción de la existencia en Villa Clara de un talento enorme para la creación Plástica, y de ahí la idea de favorecer la promoción internacional que ya han tenido los primeros y excelentes resultados en Panamá.

«Todo aquel artista profesional que tenga una línea visual que lo distinga y esté interesado en formar parte de "Paladines", el grupo fundador en calidad de jurado está abierto a recibir nuevas propuestas en físico, no fotos, y la convocatoria será publicada el próximo mes de enero», anunció Colina.

Si bien el proyecto empezó en Santa Clara, pretende extenderse a toda Cuba y además de la pintura, también a la escultura, el dibujo, el grabado y la fotografía.

Otro de los adelantos que compartió con el público fue la próxima celebración del concurso Dibujarte, segunda edición entonces con carácter internacional, y sus bases se actualizarán en febrero del 2025.