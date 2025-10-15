Singular homenaje literario en la Casa de la Ciudad de Santa Clara (+Audio)

Y tan propio de ese inmenso intelectual nuestro, no tuvo necesidad de definir la dedicatoria de este octubre.

A través de su conversación, abundante en matices y argumentos, por la sala desfilaron artistas, escritores y hasta deportistas, quienes enriquecen la cultura nacional.

Dijo estar muy complacido por el público, un grupo de instructores de arte que integran la Brigada "José Martí" y el invitado, Noel Castillo, a quien presentó como una de las personas más descomunalmente inteligentes que ha conocido; una persona que no sabe escribir nada mal, se mueve entre todos los géneros literarios y ha merecido prestigiosos premios. Incluso, se ha desempeñado con éxito en la estadística deportiva.

Díaz Gómez leyó una crónica de su autoría acerca del día en que Silvio Rodríguez y Frederic Cepeda se conocieron personalmente; los dos escritores hablaron de Luis Cabrera Delgado y el camino que inició al abordar temas difíciles en la literatura para niños; trascendió el particular interés de Noel Castillo hacia la literatura firmada por mujeres: la autenticidad de Carilda Oliver. Y hubo lectura muy sentida de poesías y crónicas con la autoría del invitado y el conductor.

De algún modo, ambos evocaron a Lezama, a Nicolás Guillén, a las tantas mujeres escritoras, algunas recogidas en una antología por Maylén Domínguez y Noel Castillo.

A varios jóvenes instructores de arte que la disfrutaron oí decir que no habían tenido oportunidad de escuchar historias tan sabiamente contadas y en tan breve tiempo, con ese sello de sinceridad y creciente asombro en el que siempre nos sumerge Yamil Díaz Gómez.