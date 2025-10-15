CMHW
Singular homenaje literario en la Casa de la ciudad
Fotos de la Autora.

Singular homenaje literario en la Casa de la Ciudad de Santa Clara (+Audio)

Leonor Esther Martínez

Miércoles, 15 Octubre 2025 10:20

"Dos Patrias" nombra el periodista y escritor Yamil Díaz Gómez a su tertulia en la Casa de la Ciudad de Santa Clara.

Y tan propio de ese inmenso intelectual nuestro, no tuvo necesidad de definir la dedicatoria de este octubre.

A través de su conversación, abundante en matices y argumentos, por la sala desfilaron artistas, escritores y hasta deportistas, quienes enriquecen la cultura nacional.

Dijo estar muy complacido por el público, un grupo de instructores de arte que integran la Brigada "José Martí" y el invitado, Noel Castillo, a quien presentó como una de las personas más descomunalmente inteligentes que ha conocido; una persona que no sabe escribir nada mal, se mueve entre todos los géneros literarios y ha merecido prestigiosos premios. Incluso, se ha desempeñado con éxito en la estadística deportiva.

Singular homenaje literario en la Casa de la ciudad

Díaz Gómez leyó una crónica de su autoría acerca del día en que Silvio Rodríguez y Frederic Cepeda se conocieron personalmente; los dos escritores hablaron de Luis Cabrera Delgado y el camino que inició al abordar temas difíciles en la literatura para niños; trascendió el particular interés de Noel Castillo hacia la literatura firmada por mujeres: la autenticidad de Carilda Oliver. Y hubo lectura muy sentida de poesías y crónicas con la autoría del invitado y el conductor.

De algún modo, ambos evocaron a Lezama, a Nicolás Guillén, a las tantas mujeres escritoras, algunas recogidas en una antología por Maylén Domínguez y Noel Castillo.

Singular homenaje literario en la Casa de la ciudad

A varios jóvenes instructores de arte que la disfrutaron oí decir que no habían tenido oportunidad de escuchar historias tan sabiamente contadas y en tan breve tiempo, con ese sello de sinceridad y creciente asombro  en el que siempre nos sumerge Yamil Díaz Gómez.