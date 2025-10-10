Silvio Rodríguez alista primer concierto de tres en Argentina

En su vocación por los barrios tras arribar a suelo argentino se dirigió el jueves al Centro Cultural La Chicharra, una institución popular en San Norberto, área de Cuartel V, la localidad más alejada del centro urbano del municipio bonaerense de Moreno.

Allí, guitarra en mano, cantó y compartió con niños y jóvenes, una nueva generación que comienza conocer sus canciones, a identificarse con sus contenidos.

Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, escribió en X: “Un gran honor recibir a Silvio Rodríguez en el Centro Cultural La Chicharra, en San Norberto, nuestro barrio. En Cuartel V, la localidad más alejada del centro de Moreno y por mucho tiempo la más postergada, pero que también trajo mucha organización popular y mucha historia”.

“Siempre digo que nadie lucha por lo que no ama, por eso siempre buscamos amarnos y amar profundamente a nuestro pueblo. En cada parte de esta historia nos acompañó y nos fortaleció la música de Silvio, como lo hizo con tantas familias argentinas”, reseñó.

Y concluyó su mensaje: “Gracias Silvio por tanto Amor”.

El trovador se presentará mañana y domingo en el Movistar Arena de Buenos Aires, adonde regresará para su tercer concierto en Argentina antes de seguir su gira sudamericana. Todas las entradas están agotadas desde que se pusieron a la venta en marzo pasado.

Comenzó el periplo en Chile, ahora Argentina, y tiene programadas escalas en Uruguay, Perú y Colombia.

La cantautora Paula Ferré, fundadora y líder del movimiento de intérpretes latinoamericanas Trova Mujer, abre el concierto de la noche del sábado como telonera. “Estoy muy contenta, conmovida, con una gran responsabilidad y amor”, manifestó risueña a Prensa Latina la cantante y compositora con visible entusiasmo.

A la pregunta sobre qué piezas escogió para la ocasión, simplemente respondió: “Haré canciones de mi autoría”, dijo y se fue a preparar para actuar en el homenaje la noche del jueves a la prestigiosa intelectual argentina Stella Calloni.

Para el espectáculo del sábado, Silvio interpretará clásicos inolvidables y nuevas composiciones, acompañado por el grupo Trovarroco (Rachid López y Maikel Elizarde), Niurka González (flauta y clarinete), Oliver Valdés (batería y percusión), Jorge Reyes (contrabajo), Jorge Aragón (piano) y Emilio Vega (vibráfono).

El cantautor se presentó por última vez en Buenos Aires en octubre de 2018. Esa vez hizo dos presentaciones en el estadio Luna Park, y, además, ofreció un recital gratuito para 100 mil personas en Villa Domínico.

Nacido en San Antonio de los Baños en 1946, entonces provincia Habana, Silvio es poeta, compositor, cantor, dibujante y destacó como fundador del movimiento de la Nueva Trova junto a íconos como Pablo Milanés y Noel Nicola. Su obra refleja más de cinco décadas de compromiso artístico y social.