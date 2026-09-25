Se alista Santa Clara para Festival de Invierno en su edición 43 (+Audio)

Este año, la cita tendrá un carácter especial, pues estará dedicada al aniversario 50 del Cine Club Cubanacán, institución que ha sido pilar del movimiento cineclubista cubano.

Rolando Rodríguez Esperanza, presidente del Cine Club Cubanacán en Santa Clara, aseguró que la edición 43 del festival será no competitiva y acogerá a invitados de renombre de todo el país.

Entre las acciones preparatorias, los realizadores del Cubanacán trabajan en el documental “50 años”, una obra que recoge los antecedentes, el nacimiento del club, testimonios de personalidades del séptimo arte y el significado del Cubanacán como patrimonio audiovisual de Santa Clara.

Además, se ha anunciado la presencia de los Archivistas Salvajes, jóvenes profesionales que durante su maestría en España se encargaron de digitalizar fondos patrimoniales del club, muchos de ellos en formatos obsoletos.

Como es habitual, el festival incluirá talleres, ponencias y actividades de extensión comunitaria, con el objetivo de promover el intercambio entre cineclubistas de todo el país y el público santaclareño.

La invitación está abierta para que la comunidad se sume a esta celebración del cine hecho en Cuba.