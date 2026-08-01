Santa Clara: El canto quiere ser luz, el canto es vida (+Audio)

«Santa Clara es una ciudad que siempre ha cantado, desde su fundación», comentó a la radio el Maestro Maykel Iglesias, director de la Cantoría "Mi Sol" y "Áudinos Ensemble", «y hemos hecho un concierto que regalamos a nuestras familias, a los cantores de todos los tiempos, a todo el movimiento coral cubano y a todos los santaclareños».

La cita fue en la Sala Caturla, sede principal en la que el movimiento coral se reúne. «Las cantorías infantiles y los coros profesionales han dado lo mejor de sí en esta tarde coral, en horario cómodo: creo que a cada rato deberíamos hacer esto porque lo merece la ciudad», consideró.

«Cantar hoy día es, como decía Teresita Fernández, cambiar la tristeza de color», argumentó el Maestro Iglesias, secretario general del Programa de Desarrollo de la Música Coral cubana. Que Santa Clara siga con esa luz, con la claridad de su nombre, porque esa vive en el corazón de todos los santaclareños de buena voluntad».

Coros de la ciudad protagonizan un concierto vespertino; una cita que pretenden reeditar pensando en la máxima El canto quiere ser luz, el canto es vida.