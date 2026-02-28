CMHW
Sala cinematográfica "Girón" rediseña su programación cultural

Leonor Esther Martínez

Domingo, 01 Marzo 2026 10:39

Hace apenas unos meses fue inaugurada la sala de video "Girón", en el Consejo popular Aeropuerto-San Miguel, y se ha convertido en referencia cultural obligatoria del lugar. 

Ahora rediseña oportunamente su programación dada la situación energética que vive el país, comentó a la radio su programadora Olga Lidia Novoa Vellón.

De ese modo, se traslada con un proyector a escuelas primarias y secundarias para ofrecer películas cortas, documentales o materiales educativos, de acuerdo con la necesaria complicidad establecida con la promotora cultural de la comunidad.

El propósito es ofrecer una programación en la Sala "Girón" apropiada para grupos etarios y continuar buscando soluciones alternativas cuando falla la corriente.

Por ejemplo, proyectar en la pared lateral de un edificio, conversar sobre temas de apreciación cinematográfica o acerca de los valores de los materiales, elegidos incluso por el propio público, pues según Olga Lidia Novoa, se trata de continuar el servicio cultural de la salita a la comunidad.