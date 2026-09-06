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Renovada oferta artesanal en el boulevard de Santa Clara
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Renovada oferta artesanal en el boulevard de Santa Clara

Leonor Esther Martínez

Domingo, 06 Septiembre 2026 18:53

La sede villaclareña de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) reajusta sus eventos; consideran no realizar este año el Salón Provincial ni las muestras personales. En cambio, en sus salas expositivas ya colocan piezas con fines comerciales.

«Lo más importante para el artesano es tener las materias primas y un lugar donde comercializar. Con eso, hacemos maravillas», dijo a la radio Mario Reyno, prestigioso artista villaclareño reconocido en la isla por su excelencia artística. 



Allí se hallan piezas premiadas en Salones; piezas únicas, y le han dedicado tiempo e imaginación al reciclaje: muebles viejos de máquinas antiguas, objetos que aparentemente no tenían un valor cobran una segunda vida en manos del artesano, argumenta.

Coexisten obras de Mayelín Martín, Edna, Duménigo, Rizo, Abdel y Mario Reyno entre adornos, lámparas, arreglos con naturaleza, muñequería y en breve añadirán muebles. 

«La sala tiene el sello de exclusividad porque ofrece obras irrepetibles y con una factura impecable», afirma.



Justo al lado, en el bazar de la Asociación, proponen diseños de confecciones de Andy Lamas, Isabel Cristina, Liliam Vilariño, Yudima y María Angélica, prendas que se se exhibieron en las pasarelas de Exuberarte 2026.

En la esquina contigua —en el patio del Centro del Libro, que estaba en ruinas y en calidad de préstamo los artesanos le han devuelto utilidad— crece la oferta artesanal variada: casi todas las manifestaciones se han integrado en plaza comercial que pretenden nombrar Salamandra, en alusión a su  capacidad de transformarse, de renovarse: lo mismo que hacen los artesanos artistas en sus espacios de expoventa, en su esquina del boulevard santaclareño.