Regresa a Santa Clara la fiesta de la moda artesanal Exuberarte

Ha sido muy significativo el esfuerzo para organizar el evento, afirmó, porque lo han adecuado a las condiciones actuales y destaca la colaboración de todos los diseñadores y trabajadores del Fondo Cubano de Bienes Culturales.

Dijo que este año se traslada el evento al Boulevard santaclareño, hacia las áreas del parque Las Arcadas y apoyarán todas las instituciones culturales que rodean ese espacio: La luna naranja, las tiendas de Artex, la Galería Pórtico de la Asociación Hermanos Saíz, la tienda El Baúl, la Galería Luis Estévez #9, estas últimas, del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Todas fungirán como sedes de la feria comercial, donde estará presente el producto líder, Telarte.

A las 10 de la mañana se realizarán algunas pasarelas, también de carácter comercial, y el otro horario de desfile de modelos creados por diseñadores del territorio será a las 6 de la tarde, con servicios gastronómicos del Bar Más allá y La luna naranja.

Viernes 17, sábado 18, y domingo 19 de julio, a las 6 de la tarde, serán las pasarelas en el Boulevard santaclareño, mientras, asegura, los precios son asequibles para la variedad de diseños veraniegos que ofertará la feria comercial de Exuberarte.