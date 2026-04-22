Quinteto Criollo, orgullo de nuestras tradiciones musicales (+Audio)

Hemos disfrutado su música en diferentes espacios dejando su huella en la campiña y en los grandes escenarios hasta la nominación al Grammy Latino en 2012, gracias al fonograma "La trova de siempre", un logro que confirmó la calidad artística y la vigencia de su propuesta musical.

En La Reina Radial del Centro son parte imprescindible del catálogo musical, por el lugar que ocupan en la memoria sonora y en el gusto de los oyentes. Les deseamos que continúen cosechando éxitos, siendo motivo de alegría, identidad y admiración para todos y que la voz juvenil de la campiña, nuestra Ernestina Trimiño nos siga regalando su trino.

«Nos sentimos muy felices y satisfechos de llegar a 30 años acompañados de un público que nos conoce por nuestra defensa de la música campesina y tradicional», comentó a la radio Mayito Gutiérrez, director del Quinteto Criollo.

Todo empezó con una peña que la directora de Cultura en Santa Clara, Marta Meneses, les ofreció en la Casa “Juan Marinello”: «Desde entonces tenemos un grupo de seguidores que nos alientan, dijo, en la Casa de la Ciudad, en la Casa Canaria, en una calle...».

Y no mencionó las presentaciones en actos y galas, en festivales —citemos de la trova Eusebio Delfín, la Bienal de identidad, la Jornada Cucalambeana—, y que ha paseado la música cubana por Venezuela, Grecia, Trinidad y Tobago, Islas Canarias.

Con el disco “La trova de siempre” del sello Colibrí, el Quinteto mereció el Premio Cubadisco 2012 en el acápite Música popular tradicional; mención en el primer certamen fonográfico del Alba, y una nominación para el Premio Grammy Latino por mejor álbum tropical tradicional.

«El hecho de tener a Ernestina Trimiño, una mujer increíble, de una energía; una mujer montaña en la cultura nos honra en 30 años; a Arteaga, un baluarte del laúd en Cuba y otros amigos que nos han acompañado siempre ha sido un bonito trayecto de lindas experiencias», aseguró.

La celebración por las tres décadas del Quinteto Criollo será a las 4 de la tarde, en el santaclareño Centro de Promoción Cultural Latinoamericano, y como invitados estarán Juan Campos, fundador del grupo; la gran tonadista matancera Conchita Torres; el dúo Sol y Trino, y los niños del taller que se preparan en estos géneros.

Mayito pide a quienes acudan a la celebración que porten alguna prenda blanca: un sombrero, una chalina, como un símbolo de paz, «un llamado a la paz en el mundo».

Con información de Leonor Esther Martínez