Que el diálogo fluya entre los escritores y el Centro que los representa

El escritor Miguel Ángel Tamayo Alba asume ahora la Dirección del Centro Provincial del Libro y la Literatura, y sobre sus proyecciones para el 2026 explicó a la radio que tienen como premisas la edición de la Feria del libro dedicada a Rusia, entre el 11 y el 15 de marzo; recuperar la Feria del libro en la montaña -zonas de Manicaragua y Remedios- y recuperar el vínculo de los escritores con el Centro y el cumplimiento total del plan editorial; lograr la armonía entre los escritores y promotores para sus actividades en las librerías.

«Recuperar la armonía para funcionar como un reloj», precisó Tamayo Alba, según sus experiencias en la Editorial "Sed de belleza". Para ello ha completado su equipo de trabajo con personas muy capaces para que el Centro vuelva a ser cabecera cultural en Villa Clara.

Que el diálogo e intercambio fluya entre los escritores y la institución que los representa: objetivo fundamental del Centro Provincial del Libro y la Literatura en el 2026.