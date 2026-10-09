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Proyecto cultural de Remedios estrenará obra en Jornada de la Cultura

Proyecto cultural de Remedios estrenará obra en Jornada de la Cultura

Leonor Esther Martínez

Jueves, 08 Octubre 2026 22:52

Dedicada al maestro Fidel Galván, el proyecto sociocultural "Travesía remediana" ensaya la obra "Arre", que ofrecerá al público en la Jornada por la Cultura cubana.

Su director, Adrián Daniel Echeverría, explicó a la radio que su nacimiento se debe al proyecto "Martí sigue llegando a tu casa", impulsado por Educación, y los espectáculos se conciben a través de música, baile y teatro. 

Por ello, varios instructores se involucran en la preparación de 56 niños, cuyas edades oscilan entre los 5 y los 12 años reunidos para soñar, crecer y ser felices, apuntó. Proyecto cultural de Remedios estrenará obra en Jornada de la Cultura

Daily Torres Estévez, actriz del Guiñol y Directora artística de la agrupación infantil, comentó sobre las satisfacciones recibidas con las obras que integran el repertorio, y tienen como modelo la estética del Guiñol remediano, cuyo elenco los ha acogido por su interés, desenvolvimiento y el carácter inclusivo en su membresía.Proyecto cultural de Remedios estrenará obra en Jornada de la Cultura

En apenas 3 años de formación, los muchachos disfrutaron una grata experiencia al presentarse recientemente con la obra "Tina y Fina", en varios escenarios mexicanos durante la 5ta edición del evento Chavito Festín, de esencia latinoamericana.