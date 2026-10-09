Proyecto cultural de Remedios estrenará obra en Jornada de la Cultura

Su director, Adrián Daniel Echeverría, explicó a la radio que su nacimiento se debe al proyecto "Martí sigue llegando a tu casa", impulsado por Educación, y los espectáculos se conciben a través de música, baile y teatro.

Por ello, varios instructores se involucran en la preparación de 56 niños, cuyas edades oscilan entre los 5 y los 12 años reunidos para soñar, crecer y ser felices, apuntó.

Daily Torres Estévez, actriz del Guiñol y Directora artística de la agrupación infantil, comentó sobre las satisfacciones recibidas con las obras que integran el repertorio, y tienen como modelo la estética del Guiñol remediano, cuyo elenco los ha acogido por su interés, desenvolvimiento y el carácter inclusivo en su membresía.

En apenas 3 años de formación, los muchachos disfrutaron una grata experiencia al presentarse recientemente con la obra "Tina y Fina", en varios escenarios mexicanos durante la 5ta edición del evento Chavito Festín, de esencia latinoamericana.