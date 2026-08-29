Presentan títulos sobre Fidel en Feria del Libro villaclareña

El texto, editado bajo el sello de la Casa Verde Olivo, se mostró a los lectores en la sede la Fiscalía Provincial y en el Hospital Militar “Manuel Piti Fajardo”, y constituye el quinto libro del también Premio Nacional de Periodismo Histórico relacionado con la vida y obra de Fidel Castro.

Según reseñó su autor, se trata de una novela testimonial que rescata un episodio ocurrido el 14 de diciembre de 1950, cuando el Líder Histórico de la Revolución cubana, con solo 24 años de edad, asumió su autodefensa ante el Tribunal de Urgencia de Las Villas, en la conocida Causa 53.

José Antonio Fulgueiras ha escrito además los textos “El Che no murió en Bolivia”, “Cuando la vida se vistió de verde” y “Con Fidel la Villa fue más clara”, este último una novedad de la Editorial Capiro, de Villa Clara, para la actual edición de la Feria literaria cubana.

También tuvo espacio el homenaje al Presidente de Honor de la cita literaria villaclareña, el escritor Alberto Rodríguez Copa, así como sesiones del programa Cuba Digital, el literario, la Sala “René Batista”, entre otras actividades profesionales concebidas como parte del evento cultural.

Dedicada a Rusia como país invitado, la 34 edición de la Feria Internacional del Libro se extenderá en esta provincia del centro de Cuba hasta este domingo 30 de agosto.