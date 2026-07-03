Presentan en Villa Clara libro sobre Fidel y la Revolución 

El volumen, publicado por la editorial Feijóo, fue presentado por el Dr. Edgardo Romero Fernández, quien destacó que “este texto busca demostrar que la Revolución Cubana no fue un hecho súbito, sino el desenlace de un proceso histórico prolongado, donde las ideas, las luchas sociales y las tensiones políticas se acumularon hasta encontrar su cauce definitivo en 1959”.

Resaltó cómo las élites coloniales y neocoloniales utilizaron el lenguaje como instrumento de exclusión, mientras que figuras como Julio Antonio Mella y Antonio Guiteras reivindicaron el papel de las masas en la transformación social.

Subrayó también que el fracaso del liberalismo socialdemócrata en la República abrió paso a la legitimidad armada de la lucha insurreccional contra la dictadura de Fulgencio Batista, consolidando el triunfo revolucionario de 1959.

La cita forma parte de un panel del Programa Nacional de Marxismo titulado Marxismo y Revolución Cubana, integrado además por los doctores en ciencias Anayansi Castellón Jiménez, Yaima Martínez Alemán y Madonna González Yera, quienes reflexionaron sobre la vigencia del pensamiento marxista en el análisis de la historia nacional.

El encuentro reunió a un nutrido grupo de profesionales de las ciencias, junto a directivos de la Uneac, la Asociación Hermanos Saíz, el Partido y el Gobierno.

Entre los presentes destacó la reconocida promotora cultural Marta Anido Gómez-Lubián, hija ilustre de Santa Clara y figura esencial de la cultura villaclareña, quien compartió el homenaje como símbolo de continuidad y compromiso con las tradiciones de la ciudad.

La jornada cultural, titulada Fidel y la Revolución del otro mundo, se desarrolla los días dos y tres de julio en esta central geografía, en el marco del centenario del Comandante en Jefe, y constituye un espacio de reflexión sobre la vigencia del pensamiento revolucionario en el presente.