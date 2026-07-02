Premio Cucalambé para Edelmis Anoceto Vega

El Premio Casa de las Américas 2025 en la categoría Cuento, director de la Revista de Literatura Violas, investigador, editor, ensayista y traductor nos habla de su nueva obra: «me produce una verdadera alegría porque se trata de uno de los premios más importantes que se convocan en el país en ese género, el que quiero mucho y siempre he cultivado porque ofrece muchas posibilidades expresivas. Este cuarto decimario difiere un poco del resto y está compuesto por variantes de la décima —endecasílaba y octosílaba, principales vertientes que se cultivan en Cuba— precisó.

Y en cuanto a los temas, añadió, aparecen cuestionamientos filosóficos, sociales, religiosos, y otros más íntimos que tienen que ver con la familia, que dialogan con la poesía universal, «un tipo de recurrencia en toda mi obra».

Otros lauros había merecido ya en décimas: el Premio Calendario, la beca de creación El girasol sediento y Fundación de la ciudad de Santa Clara.

«Mis tres poemarios anteriores cierran un ciclo y emprendí un nuevo camino que desconocía el resultado y parece que sí; el premio me incentiva y enorgullece porque ha sido obtenido antes por grandes figuras de las letras».