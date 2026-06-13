Premian talleres formativos en Fórum por la innovación del Centro de Cine

"Enseñar a mirar para aprender a pensar" es el propósito de los talleres formativos de Apreciación cinematográfica, desarrollados por Rolando Rodríguez Esperanza, Job Guerra y Roises Pérez, quienes sostienen que a través del séptimo arte se ve el mundo en toda su complejidad.

Los talleres tienen como sede el Cine Teatro "Camilo Cienfuegos" y están dirigidos a estudiantes del pre universitario "Osvaldo Herrera". Responden a la carencia de espacios especializados y ofrecen soluciones a un problema general: el decadente público en las salas de proyección por la invasión de nuevas tecnologías.

Más allá del entretenimiento al proponer filmes elegidos por sus temas y factura, las proyecciones promueven el intercambio, la defensa de la opinión propia; conocen términos del lenguaje especializado y aumentan el interés cultural, las películas vienen a reforzar temas abordados en sus planes se estudio.

El rigor de la concepción de los talleres y su impacto hicieron acreedores a sus autores del Premio Relevante en el Fórum por la innovación 2026 del Centro Provincial de Cine.

Otro valioso proyecto es "Anímico", a cargo del realizador Aristóteles Simón con niños de la enseñanza primaria.

Este desarrolla el talento de muchachos interesados en el dibujo, y su objetivo es que tributen luego a la creación de cortos animados.

El taller favorece la imaginación, desarrolla habilidades y por ofrecer solución a otro problema: el acercamiento de los niños, de manera natural y motivadora al séptimo arte, ocupó la categoría Destacado en el Fórum por la innovación.

Si bien ambos talleres formativos solucionan cuestiones vitales para el Centro como entidad cultural, las dos experiencias son lideradas por miembros del Club Cubanacán, lo que refuerza la permanente objetividad para la apreciación y creación en el año 50 de sus sueños de cine.