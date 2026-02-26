Por la autonomía energética, el Fondo Cubano de Bienes Culturales (+Audio)

Utilizando la ventaja de que los impuestos sobre utilidades no vayan a la Onat, sino sean usados en estas acciones, explicó a la prensa Meireles Cardoso Rancaño, director de la Unidad Básica del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Villa Clara, «hemos estado acompañados por la Oficina Nacional para el Control y Uso Racional de la energía (ONURE), el Partido, el Gobierno, las entidades de la provincia».

El proceso de cambio de matriz energética inicia precisamente en la sede del FCBC porque es el espacio vital para la concreción de trámites de la contratación, facturación monetaria, a veces imposibles de realizar por la ausencia de fluido eléctrico, creando molestias en los creadores y atrasos en las producciones.

Artistas y representantes de grupos de creación se interesaron en las posibilidades de la instalación de paneles solares.

Con la inversión de 11 millones de pesos (9 del cuarto trimestre del 2025 que les libera la Onat y 2 de utilidades del primer mes del 2026) a partir del lunes 2 de marzo se pretende tener autonomía energética.

Con el asesoramiento del Parque Científico Tecnológico de Villa Clara, el Fondo tiene otros proyectos para este 2026, porque paulatinamente alcanzarán otras instalaciones. Primero se afanan, dijo, en sumar los grupos de creación en la utilización de paneles solares. Hoy, 5 de Camajuaní han instalado el sistema: Amao, Opus, Héctor Alejandro, El Músico y Ramus, los que trabajan sin afectación alguna, y están en proceso de instalación Bantú y Ferreiro.

Sobre el estímulo y beneficio que reportará a los creadores de las Artes Plásticas detalló en un encuentro con artistas Armando Hernández Pedroso, director de la ONURE en Villa Clara, y subrayó: «Ustedes tienen un papel muy importante y decisivo en la transición energética».

Con la instalación este jueves de los 18 paneles solares no sólo se beneficiará el sistema de trabajo; también la comunidad: significan 10 kilos con capacidad de almacenamiento de energía para poder brindar servicio a la propia sede, o al vecindario como servicio social.