Por los caminos de Pelusín del monte en Santa Clara

Lo conforman agrupaciones de teatro y danza el Guiñol santaclareño, las Compañías Oché y Mejunje, el Estudio teatral y Teatros Dripy, La Rosa y Adentro, explicó a la radio Yamilé Pérez Feitó, programadora del Consejo Provincial de las Artes Escénicas.

Realizarán presentaciones itinerantes por barrios o Consejos populares según la disponibilidad de combustible para el traslado de los artistas, precisó, aunque en su diseño aparecen el Centro Cultural El Mejunje, donde inició el primer domingo de julio, los parques Leoncio Vidal y El Carmen, el Museo de Artes Decorativas y el Condado.

La dirección general de los espectáculos está a cargo de Odelí Alonso y Wilfredito Rodríguez, directores del Guiñol y Dripy, respectivamente.

La inspiración es Pelusín, títere de guante basado en un cuento de Dora Alonso, y lleva a escena un simpático niño campesino de gran imaginación y de su atuendo (guayabera y sombrero de yarey) emana cubanía. Como fue creado hace 7 décadas, los más pequeños no lo conocieron en sus años de esplendor, pero quedó marcado en el imaginario popular y ganó la denominación de títere nacional cubano.

Así es que, evocando las ocurrencias del personaje, grupos teatrales y de danza ofrecerán sus espectáculos por Santa Clara en el proyecto de verano, "Por los caminos de Pelusín del monte".