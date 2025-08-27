Poético homenaje en la UNEAC de Villa Clara (+Audio)

La concibieron para realzar el don de la palabra; también a la mujer en su fecha de agosto y la organizaron por parejas de escritores: Caridad González (La Abuela) y Jorge Luis Mederos; Bertha Caluffy Edelmis Anoceto; Mariana Pérez y Yasmany González; Lidia Meriño y Arístides Vega Chapú.

La moderadora fue la joven escritora Elizabeth Casanova; las canciones llegaron por voz, guitarra e inspiración de Yeny Turiño; las postales de agasajo a cada pareja -que se elogiaron mutuamente- llevan simpáticas décimas de Veleta y Riverón, con caricaturas de Alfredo Martirena.

Bertha Caluff destacó los géneros que cultiva con éxito el premio Casa de las Américas Edelmis Anoceto Vega, las tantas publicaciones y la profunda investigación cuando de editar un libro se trata; su constancia para el trabajo de la revista de literatura Violas; su exquisitez como traductor y lo situó como intelectual completo.

Ocurrente fue el cuento que Mariana Pérez inspiró a Yasmany González y dijo Arístides Vega que se había atemperado para hablar de su esposa, a la que idolatra: «Es una excelente plomera, pintora de brocha gorda, electricista y conocedora de asuntos técnicos y digitales que yo ni siquiera intento saber. Pocos saben que Lidia es compositora de canciones con las que ha ganado premios y que hay varios discos de la EGREM en las que aparecen algunas de esas canciones. Que hay un dramatizado inspirado en su novela "Muerto por Carol"; que pese a tener publicados tres libros de poesía para adultos siempre la presentan como si solo fuera escritora para niños» ...y ella lo describió como "un Rey Midas".

«A mí me parece que una actividad en la que tú disfrutas, te ríes, escuchas buena poesía, escuchas un fino humor en estos momentos difíciles, es como ganarte la lotería. Y la hemos ganado los que estuvimos aquí», comentó Vega Chapú.

«La idea no fue como se hace normalmente de entregar a la mujer una flor, esto o aquello. Creamos un equipo y al reconocerlas, nos reconocieron a nosotros mismos»- concluyó Veleta.

El equipo funcionó, entre chistes y verdades, el talento y el sentimiento se dieron la mano en el Foro Agesta de la UNEAC en la cita "Lo que te voy a decir" .