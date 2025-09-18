CMHW
Poética expo inaugura el Encuentro Hispanoamericano de Escritores
Fotos de la autora

Leonor Esther Martínez

Jueves, 18 Septiembre 2025 16:12

“Más allá” nombra su expo personal el artista santiaguero Renato Arza, integrada por una veintena de fotografías que se expondrán desde este jueves en la Galería Pórtico de la Asociación Hermanos Saíz.

Con ella será inaugurado el Encuentro Hispanoamericano de Escritores, y no se trata de un hecho al azar: la elección de sus fotografías se corresponde con una gran carga poética, original, las atmósferas creadas, la vitalidad de sus símbolos.

«Una fotografía muy dramática; la ubico como fotodrama, explicó Arza a la radio. Las personas que se paran delante de mi obra van a encontrar una escena congelada, un cuento, una historia en la cual estoy transmitiendo un mensaje».

Su obra ha sido valorada por los críticos según los temas referidos a la condición humana: «son retratos, algo de desnudo femenino; son mujeres en la mayoría negras porque me preocupo y ocupo de que la gente la identifique como la fotografía de un cubano que vive en Cuba, pero yo creo que también voy a contribuir a salvar y a enaltecer el arte cubano. Lo que ven dentro de mi fotografía está todo hecho como si fuera una obra de teatro; es un montaje escenográfico que armo con todos los elementos que fabrico: los sombreros, las coronas, los vestidos, el maquillaje; todo está hecho para esa fotografía y todo lo que van a ver en el cuadro está montado para ella; decir, yo monto como si fuera una obra teatral y dentro de esa obra teatral están todos los elementos justificados para esa fotografía», amplió.

“Más allá” es la quinta exposición personal de Renato Arza; fue inaugurada este año y tiene como peculiaridad el protagonismo de mujeres con alas.

«Las alas son interpretadas por mí como  el ramillete que tienen las palmeras, las palmas reales donde sale el fruto; eso yo lo construí como alas y quise enaltecer   a este ser que está en la fotografía con ellas . Se pueden interpretar como  alas  rotas o que están naciendo; ascender, descender. Ya eso  se lo dejo al espectador y su diálogo con la obra», precisó.

Hasta fines de octubre podrá apreciarse en la Galería Pórtico “Más allá”, poética expo fotográfica del artista santiaguero Renato Arza.