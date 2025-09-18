Poética expo inaugura el Encuentro hispanoamericano de escritores

Con ella será inaugurado el Encuentro Hispanoamericano de Escritores, y no se trata de un hecho al azar: la elección de sus fotografías se corresponde con una gran carga poética, original, las atmósferas creadas, la vitalidad de sus símbolos.

«Una fotografía muy dramática; la ubico como fotodrama, explicó Arza a la radio. Las personas que se paran delante de mi obra van a encontrar una escena congelada, un cuento, una historia en la cual estoy transmitiendo un mensaje».

Su obra ha sido valorada por los críticos según los temas referidos a la condición humana: «son retratos, algo de desnudo femenino; son mujeres en la mayoría negras porque me preocupo y ocupo de que la gente la identifique como la fotografía de un cubano que vive en Cuba, pero yo creo que también voy a contribuir a salvar y a enaltecer el arte cubano. Lo que ven dentro de mi fotografía está todo hecho como si fuera una obra de teatro; es un montaje escenográfico que armo con todos los elementos que fabrico: los sombreros, las coronas, los vestidos, el maquillaje; todo está hecho para esa fotografía y todo lo que van a ver en el cuadro está montado para ella; decir, yo monto como si fuera una obra teatral y dentro de esa obra teatral están todos los elementos justificados para esa fotografía», amplió.

“Más allá” es la quinta exposición personal de Renato Arza; fue inaugurada este año y tiene como peculiaridad el protagonismo de mujeres con alas.

«Las alas son interpretadas por mí como el ramillete que tienen las palmeras, las palmas reales donde sale el fruto; eso yo lo construí como alas y quise enaltecer a este ser que está en la fotografía con ellas . Se pueden interpretar como alas rotas o que están naciendo; ascender, descender. Ya eso se lo dejo al espectador y su diálogo con la obra», precisó.





Hasta fines de octubre podrá apreciarse en la Galería Pórtico “Más allá”, poética expo fotográfica del artista santiaguero Renato Arza.