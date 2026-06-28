Pablo René Estévez: «Educar para el bien y la belleza» (+Audio)

«Voy a seguir trabajando, promocionando la Educación Estético-Ambiental, colaborando con la Asociación de Pedagogos, a la cual le agradezco mucho porque me ha abierto los espacios; ha comprendido y apoyado todos mis proyectos», dijo el Doctor en Pedagogía, autor de medio centenar de libros que ha impartido clases en más de 20 Universidades del mundo.

Y sobre el Educador destacado del Siglo XX y miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba comentó a la radio Rogelio Carvajal González, presidente de la filial villaclareña de la Asociación de Pedagogos: «Pablo ha hecho notables aportes a la Asociación; dirige un proyecto educativo muy interesante que lleva por nombre "Educar para el bien y la belleza". Estamos rindiendo honores a una persona que se lo merece; es un ejemplo como ser humano por su sensibilidad, por la bonita familia que ha forjado, también de educadores».

Entre pedagogos y escritores, investigadores y artistas transcurrió el homenaje al Dr. Pablo René Estévez por sus 80 años, que cumple este 29 de junio.

«Yo me siento realmente feliz y quisiera como educador, como escritor compartir esa felicidad también. Dentro de la finalidad de la Educación estético-ambiental está el cultivo de la condición humana, y en una situación tan compleja como la que está afrontando el país, creo que nosotros tenemos un papel muy importante. Como dijo Nelson Mandela, "la Educación es el arma más importante que puedes usar para transformar el mundo": creo 100% en esa perspectiva», precisó.