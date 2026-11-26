«Estamos contra viento y marea haciendo todo lo posible para no cancelar el evento y que tenga la sistematicidad e importancia ganada en la escena metalera del país por ser el Festival más longevo del género», comentó a la radio Lisandra Vega Ocaña, productora y organizadora de la cita anual.

En esta ocasión serán dos días y los conciertos se realizarán en el Centro Cultural El Mejunje con bandas locales, dada la imposibilidad de transportarse desde otras provincias, mientras que la acostumbrada Convención de tatuajes sesionará viernes y sábado en la sede de la Asociación Hermanos Saíz a partir de las 10 a. m., con carácter competitivo, precisó.

Se les unirán jóvenes emprendedoras con sus ofertas y entre los patrocinadores del Festival están los productores del Ron El Bélico, Timbero, Espiral Estudio y como siempre, cuentan con el apoyo de la Dirección de Cultura, el ICAP, el Mejunje de Silverio, la Casa del Joven Creador y el Café Seoane.

Cada noviembre llega el Rock a Santa Clara, este en versión local y más breve, pero tendrá escenario el Festival que se acerca a sus tres décadas.