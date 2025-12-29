Orquesta Sinfónica de Villa Clara junto a Vionaika Martínez y otros artistas en concierto de despedida este 2025

El repertorio estuvo integrado por obras representativas de la canción cubana como "Guarina", "El breve espacio en que no estás", Convergencia", "Veinte años", " Réquiem" y " Ya se va", temas en los que la santaclareña lució una vez más su voz impecable.

Otras bellas voces femeninas se escucharon: las muchachas del Trío Palabras, Liane y Vania, interpretaron "Yo no te pido" y "La gota de rocío".

La Sinfónica tuvo la dirección del Maestro invitado Emanuel Pasqualini, y se le unió Raptus Ensemble, dirigido por el Maestro Alejandro Yera, para el concierto que despidió un año de grandes esfuerzos y se organizó de manera conjunta, para desear que la Cultura continúe ofreciendo ese hálito de optimismo y ensanche el espíritu de todos.

La bien lograda iniciativa cultural se efectuó en el emblemático Cine villaclareño y no en el parque Leoncio Vidal, como fue anunciado previamente, por repentinos problemas de audio.