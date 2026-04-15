Orquesta Sinfónica de Villa Clara asume un rol formativo (+Audio)

«Fuera de la Universidad se ha perdido poco la presencialidad, pero son relevantes los eventos que nos ayudan a crecer como artistas, como profesionales. No lo veo tanto como una pérdida sino como una ganancia en otros aspectos de la formación artística y la práctica con orquestas», explica Katerin Gamoneda León, alumna de segundo año de violín, quien asegura estar viviendo una experiencia inigualable.

Ella integra la Orquesta Sinfónica de la institución en la que estudia, y ahora en la casi centenaria Sinfónica de Villa Clara renueva conocimientos y experimenta en prácticas de conjunto.

Por estos días ensayan el programa de concierto que dirigirá el maestro italiano Emanuel Pasqualini el viernes 17, a las 5 de la tarde, en la Sala Caturla, y lo conforman la sinfonía en Re mayor.

"Veneciana", de Antonio Salieri; el Concierto para fagot en Mi menor, de Antonio Vivaldi; y la Sinfonía #4 en La mayor "La italiana", de Félix Mendelssohn.

«Esta última obra ha sido un reto, tocar los segundos con todos los contracantos, los recursos a emplear, la obra tiene su complejidad, por lo que realmente nos fortalece para la ejecución del instrumento y nos muestra la responsabilidad de hacer música en conjunto para regalar al público», comentó.